Κρήτη - ΕΛ.ΑΣ: Τίμησε τον προστάτης της Άγιο Αρτέμιο - Δηλώσεις φορέων

Τον προστάτη της, Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο, τιμά σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία, ημέρα που έχει καθιερωθεί από την Πολιτεία ως «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας», αναγνωρίζοντας την προσφορά του Σώματος στην κοινωνία.

Στην Κρήτη, ο εορτασμός πραγματοποιείται με δοξολογίες στις έδρες και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στο Ηράκλειο, η δοξολογία τελείται στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.

Σε δήλωσή του ο Βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρει:

«Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, αναδεικνύει διαχρονικές αξίες: το θάρρος, την ακεραιότητα και την προσήλωση στο καθήκον. Τιμώντας τη μνήμη του στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν καθημερινά την ασφάλεια των πολιτών.

Σε μια εποχή που η εγκληματικότητα αλλάζει μορφές, οι ψηφιακές απάτες, η ενδοοικογενειακή βία και η παραβατικότητα ανηλίκων απαιτούν γνώση και εγρήγορση, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις με επαγγελματισμό, ψυχραιμία και σεβασμό στα δικαιώματα κάθε ανθρώπου, χτίζοντας καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

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Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να στηρίζει έμπρακτα αυτή την αποστολή, με επαρκές προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό, διαρκή εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Με ευγνωμοσύνη για την προσφορά τους και σεβασμό στη μνήμη όσων έπεσαν στο καθήκον, εύχομαι σε όλους τους αστυνομικούς και στις οικογένειές τους υγεία και δύναμη. Ο Άγιος Αρτέμιος να τους προστατεύει και να επιστρέφουν πάντοτε ασφαλείς στους ανθρώπους τους».

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και του προστάτη του Σώματος, Αγίου Αρτεμίου, ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Την ώρα που οι εικόνες αναταραχής από διάφορες γωνιές της Ευρώπης διαδέχονται η μία την άλλη και ορισμένοι στην Ελλάδα αναπολούν τις “πάνω” και τις “κάτω” πλατείες, η παρουσία μας σήμερα στον εορτασμό της Ελληνικής Αστυνομίας αποκτά ξεχωριστή πολιτική σημασία.

Η Δημοκρατία προστατεύει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αλλά και η διαμαρτυρία σε μια Δημοκρατία έχει κανόνες. Σεβασμό στη ζωή των συνανθρώπων μας, στην ιδιωτική και τη δημόσια περιουσία, στη νομιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία υπηρετεί καθημερινά αυτή την ισορροπία. Με τους άνδρες και τις γυναίκες της που βρίσκονται στους δρόμους, συχνά κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Σήμερα, στο Ηράκλειο, ανήμερα του Αγίου Αρτεμίου, τιμήσαμε την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και την προσφορά των στελεχών της στην κοινωνία.

Χρόνια πολλά στην Ελληνική Αστυνομία. Ιδιαίτερες ευχές στους αστυνομικούς του Ηρακλείου και στις οικογένειές τους».

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