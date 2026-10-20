Το τελευταίο αντίο στον Μαρίνο Σμπώκο

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Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα (20/10) στις 15:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, τον Μαρίνο Σμπώκο που έφυγε χθες από τη ζωή.

Yπήξε δικηγόρος, νομικός σύμβουλος του δήμου Ηρακλείου και ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας του δημοτικού συμβούλου Ηρακλείου και προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Γιάννη Σμπώκου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Μαρίνου Σμπώκου, τον οποίο χαρακτήρισε ιστορικό στέλεχος της Δημοκρατικής Παράταξης και διακεκριμένο νομικό.

H ανακοίνωση:

"Ο Μαρίνος Σμπώκος υπηρέτησε επί δεκαετίες τόσο τη δικηγορία όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διατελώντας επί σειρά ετών νομικός σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη νομική και πολιτική ζωή του τόπου μας. Υπήρξε ενεργό στέλεχος του κινήματος μας στο Ηράκλειο, παραμένοντας σταθερός στις αρχές και τις αξίες του, και έχαιρε της εκτίμησης όλων για την ανιδιοτέλειά του και την διάθεσή του για προσφορά.

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ απευθύνουν, στη σύζυγο του, Εύα, στον γιο του, Ιωάννη Σμπώκο, Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου και Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, στην κόρη του, Μαρία, επίσης δικηγόρο και στους λοιπούς συγγενείς του, θερμά συλλυπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει."

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