Κρήτη: Ασταμάτητες οι αφίξεις μεταναστών - Νέες επιχειρήσεις διάσωσης (εικόνες)

Νέα περιστατικά διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, νότια της Κρήτης, ανεβάζοντας σε περίπου 380 τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εντοπιστεί και διασωθεί από χθες το πρωί έως και σήμερα.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο 24,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex και στη συνέχεια οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, με την περιοχή να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των αφίξεων, καθώς δεν πρόλαβε καλά καλά να αδειάσει ο χώρος της πρώην ΑΓΡΕΞ και γεμίζει πάλι.

Επίσης σήμερα το μεσημέρι, 30 άτομα έφτασαν στην παραλία του Αγίου Νικήτα, νότια του Ηρακλείου, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το ekriti.gr παρακάτω.

Από αυτούς οι τρεις είναι γυναίκες ενώ ανάμεσά τους είναι και ένα παιδί τριών ετών.

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Λίγο νωρίτερα, 47 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο νότια της Γαύδου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

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(Από το περιστατικό στον Αγιο Νικήτα)

Τα τελευταία 24ωρα πραγματοποιούνται διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης σε περιοχές όπως τα Λουτρά, τα Πλατιά Πειράματα, το Τραχήλι, το Μαριδάκι και η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νησίδας Άγιος Παύλος. Επιπλέον περίπου 70 άνθρωποι είχαν διασωθεί τα ξημερώματα, σε επιχείρηση 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τη συνδρομή της Frontex.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έφτασαν στην Κρήτη βρίσκονται γυναίκες και παιδιά. Σε μία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, ετοιμόγεννη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό.

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