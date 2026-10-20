Κατασκευαστικό θαύμα προκαλεί δέος -Πού βρίσκεται η κρεμαστή γέφυρα των 4 χλμ.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές κατασκευές στον κόσμο συνδέει δύο νησιά σε απόσταση σχεδόν 4 χιλιομέτρων, ενώ χρειάστηκε 12 χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Όταν γίνεται λόγος για κατασκευαστικά επιτεύγματα και έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, το μυαλό πολλών στρέφεται σχεδόν αυτόματα πια στην Κίνα, η οποία έχει επενδύσει τεράστια ποσά τα τελευταία χρόνια σε γέφυρες, αυτοκινητοδρόμους και άλλες κατασκευές εντυπωσιακών διαστάσεων.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μία ασιατική χώρα που διαχρονικά συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον δυναμικών στον τομέα των οδικών και όχι μόνο υποδομών, εντυπωσιάζοντας με την κλίμακα και την τεχνική αρτιότητα των έργων της, η οποία δεν είναι άλλη από την Ιαπωνία.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί η γέφυρα Akashi Kaikyo, γνωστή και ως «Γέφυρα του Μαργαριταριού». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ιαπωνίας και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, η οποία ξεχωρίζει τόσο για τις διαστάσεις της όσο και για τον σχεδιασμό της.

Image

Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό μήκος της κατασκευής φτάνει τα 3.911 μέτρα, ενώ το κεντρικό της άνοιγμα, δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στους δύο κύριους πυλώνες, ανέρχεται στα 1.991 μέτρα. Την επιβλητική κατασκευή στηρίζουν δύο γιγαντιαίοι πυλώνες ύψους περίπου 298 μέτρων, οι οποίοι δεσπόζουν πάνω από το νερό και αποτελούν βασικό στοιχείο της εντυπωσιακής εικόνας της.

Η γέφυρα συνδέει την πόλη Kobe, στο νησί Honshu, με το νησί Awaji, αποτελώντας μέρος του αυτοκινητοδρόμου Kobe-Awaji-Naruto. Η συμβολή της στις μετακινήσεις της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 20.000 οχήματα, δηλαδή κατά μέσο όρο ένα όχημα κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα.

Ο λόγος, μάλιστα, για τον οποίο η γέφυρα έχει γίνει ευρέως γνωστή με το προσωνύμιο «Γέφυρα του Μαργαριταριού» είναι ο εντυπωσιακός νυχτερινός φωτισμός της, με περισσότερα από 1.600 φωτιστικά σώματα, που μεταμορφώνει το τοπίο μετά τη δύση του ήλιου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που παραπέμπει σε ένα πανέμορφο μαργαριταρένιο κολιέ, απλωμένο πάνω από τη θάλασσα.

Image

Για την ολοκλήρωση του έργου χρειάστηκαν 12 χρόνια, με τις εργασίες να ξεκινούν τον Μάιο του 1986 και να ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 1998. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η περιοχή επηρεάστηκε και από ισχυρό σεισμό, ο οποίος προκάλεσε πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις στο έργο.

Σημειώνεται πως παρά το γεγονός πως η υφιστάμενη κατασκευή είναι φυσικά ιδιαίτερα εντυπωσιακή, το αρχικό σχέδιο ήταν ακόμα πιο περίπλοκο. Ειδικότερα, το πλάνο προέβλεπε αρχικά τη διέλευση τόσο αυτοκινήτων όσο και σιδηροδρομικής γραμμής. Ωστόσο η συγκεκριμένη λύση εγκαταλείφθηκε τελικά λόγω του υψηλού κόστους που θα απαιτούσε, με αποτέλεσμα να επιλεγεί τελικά η κατασκευή μιας γέφυρας αποκλειστικά για την κυκλοφορία οχημάτων.

Image

Σε κάθε περίπτωση και παρά τις αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό, το έργο παρέμεινε μια ιδιαίτερα απαιτητική κατασκευαστική προσπάθεια, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό κόστος της έφτασε περίπου τα 4,5 δισ..

Τέλος, να πούμε πως η γέφυρα Akashi Kaikyo διατήρησε για χρόνια τον τίτλο της μεγαλύτερης κρεμαστής γέφυρας στον κόσμο, μέχρι το 2022, όταν τελικά την ξεπέρασε η γέφυρα 1915 Canakkale στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται στα Δαρδανέλια και έχει συνολικό μήκος 4.608 μέτρων με κεντρικό άνοιγμα τα 2.023 μέτρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας υπό τον φόβο νέων επεισοδίων - Σε δύσκολη θέση ο Μακρόν

Κρήτη - μεταναστευτικό: Μπαράζ αφίξεων στα νότια - Εκατοντάδες άτομα σε λίγες ώρες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το πειθαρχικό της ΑΑΔΕ δικαίωσε ομόφωνα την Παρασκευή Τυχεροπούλου