Κέρματα των 2 ευρώ που μπορεί να αξίζουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ

Τα κέρματα των 2 ευρώ που έχουμε στο πορτοφόλι μας μπορεί να κρύβουν μεγαλύτερη αξία από την αναγραφόμενη. Ορισμένες σπάνιες αναμνηστικές εκδόσεις, αλλά και νομίσματα με σφάλματα κοπής, αποτελούν περιζήτητα αποκτήματα για συλλέκτες σε όλη την Ευρώπη. Η αξία τους εξαρτάται από τη χώρα και το έτος έκδοσης, τον αριθμό των αντιτύπων, την κατάσταση διατήρησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Το σπάνιο νόμισμα της Γκρέις Κέλι από το Μονακό

Ένα από τα πιο περιζήτητα νομίσματα των 2 ευρώ εκδόθηκε στο Μονακό το 2007, στη μνήμη της πριγκίπισσας Γκρέις Κέλι, με αφορμή την 25η επέτειο από τον θάνατό της. Η κοπή περιορίστηκε σε μόλις 20.001 τεμάχια, γεγονός που ενισχύει τη συλλεκτική του αξία. Το νόμισμα φέρει το πορτρέτο της πριγκίπισσας, την ένδειξη MONACO και το έτος 2007. Η εκτιμώμενη αξία του αναφέρεται περίπου στα 3.100 ευρώ. Ωστόσο, δεν διατέθηκε για καθημερινές συναλλαγές, αλλά απευθείας σε συλλέκτες, επομένως είναι εξαιρετικά απίθανο να εντοπιστεί στα ρέστα μιας αγοράς.

Σφάλματα κοπής που ανεβάζουν την αξία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα νομίσματα με κατασκευαστικά λάθη, τα οποία μπορεί να φτάσουν στην κυκλοφορία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο «τηγανητό αυγό», όταν το εσωτερικό μεταλλικό τμήμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και επικαλύπτει μέρος του εξωτερικού δακτυλίου.

Άλλα σφάλματα αφορούν την περιστροφή των δύο όψεων ή την κοπή πάνω σε ακατάλληλο μεταλλικό δίσκο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρατίθενται σε δημοσιεύματα του γερμανικού οικονομικού Τύπου, η αξία τέτοιων νομισμάτων μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 100 έως 650 ευρώ, ανάλογα με το είδος και τη σπανιότητα του λάθους.

Το γερμανικό νόμισμα με τα αντίστροφα χρώματα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ της Σαξονίας-Άνχαλτ του 2021, το οποίο φέρεται να κόπηκε σε μεταλλικό δίσκο που προοριζόταν για νόμισμα του 1 ευρώ. Έτσι, το εσωτερικό και ο εξωτερικός δακτύλιος εμφανίζουν αντίστροφη χρωματική διάταξη από τη συνηθισμένη.

Το συγκεκριμένο νόμισμα αναφέρεται ότι ζυγίζει 7,50 γραμμάρια, αντί για 8,50 γραμμάρια που είναι το κανονικό βάρος των 2 ευρώ. Η εκτιμώμενη συλλεκτική του αξία φτάνει, σύμφωνα με εξειδικευμένο έμπορο, τα 1.200 ευρώ. Η γνησιότητα, πάντως, ενός τέτοιου ευρήματος πρέπει να επιβεβαιώνεται από ειδικό.

Το μικρό S στα ελληνικά κέρματα δεν σημαίνει σπανιότητα

Πολλές φορές κυκλοφορούν στο διαδίκτυο υπερβολικοί ισχυρισμοί για την αξία συνηθισμένων νομισμάτων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα ελληνικά κέρματα με το γράμμα S σε ένα από τα αστέρια τους.Το γράμμα προέρχεται από τη λέξη Suomi, δηλαδή Φινλανδία, και αποτελεί ένδειξη ότι τα συγκεκριμένα νομίσματα κατασκευάστηκαν εκεί. Δεν πρόκειται για σφάλμα κοπής ούτε για στοιχείο που τους προσδίδει αυτομάτως υψηλή αξία. Η συγκεκριμένη έκδοση κυκλοφόρησε σε δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα.

Πώς να ελέγξετε αν ένα νόμισμα αξίζει περισσότερο

Όποιος εντοπίσει ένα ασυνήθιστο κέρμα θα πρέπει αρχικά να ελέγξει τη χώρα έκδοσης, το έτος και τα χαρακτηριστικά του. Για τις επίσημες αναμνηστικές εκδόσεις μπορεί να συμβουλευτεί τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ για την εκτίμηση της αξίας του είναι προτιμότερο να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο νομισματολόγο ή αναγνωρισμένο οίκο δημοπρασιών.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην επιχειρήσει να καθαρίσει ή να γυαλίσει το νόμισμα, καθώς ακόμη και μικρές γρατσουνιές μπορούν να μειώσουν τη συλλεκτική του αξία.Τα σπάνια κέρματα των 2 ευρώ μπορούν πράγματι να αξίζουν πολλαπλάσια της ονομαστικής τους αξίας. Ωστόσο, οι τιμές που αναφέρονται σε αγγελίες δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε πραγματικές πωλήσεις, γι' αυτό η επιβεβαίωση της γνησιότητας και η αξιόπιστη εκτίμηση είναι απαραίτητες πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

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