Κρήτη: 138 κλήσεις για κράνος μέσα σε μία εβδομάδα...

Με 138 παραβάσεις για μη χρήση κράνους κατατάσσεται η Κρήτη μεταξύ των περιοχών όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια. Πανελλαδικά, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 17.365 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.275 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Από το σύνολο των παραβάσεων, οι 705 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 78 επιβάτες τους και οι 486 οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ καταγράφηκαν επιπλέον 6 παραβάσεις σε εργαζόμενους στη διανομή και 4 ακόμη σε επιβάτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αττική με 533 παραβάσεις, ενώ ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 145, η Κρήτη με 138 και η Δυτική Ελλάδα με 136. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με την Αστυνομία να εστιάζει τόσο στους οδηγούς και τους επιβάτες δικύκλων όσο και στις επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και στους επαγγελματίες διανομείς.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μη χρήση κράνους επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου, ενώ το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στον επιβάτη. Για τους οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

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