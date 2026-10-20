Οροπέδιο Λασιθίου: Κατεπείγον ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών

«100% αποζημιώσεις και πάγωμα χρεών εδώ και τώρα» για τους αγρότες του Οροπεδίου Λασιθίου ζητά με κατεπείγουσα παρέμβασή της η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης.

Με επιστολή της προς την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η παράταξη μεταφέρει την κραυγή αγωνίας του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής και απαιτεί να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του οργάνου.

Το ψήφισμα:

«Προς την Πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση - κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου το περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του - ψήφισμα, να στηρίξει τα αιτήματα των αγροτών, όπως οι ίδιοι τα διατυπώνουν στο κείμενο της ανακοίνωσής τους, για :

Αποζημίωση στο 100% των πληγέντων αγροτών για την κάλυψη των ζημιών και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

· Διεκδίκηση άμεσων μέτρων ανακούφισης με αναστολή πληρωμών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, καθώς και πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων.

Επειδή το θέμα είναι κατεπείγον, ζητούμε να συζητηθεί στο αυριανό ΠΣ».

Το παραπάνω ψήφισμα έστειλε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης στο περιφερειακό συμβούλιο, για την έκδοση ψηφίσματος.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στο Οροπέδιο δεν σηκώνει καμιά αναμονή! Η ζημιά είναι τεράστια για τους αγρότες κι επιπλέον οι όροι και προϋποθέσεις, οι κόφτες, για την καταβολή των αποζημιώσεων, αφήνουν εκτός αποζημίωσης την πλειοψηφία των παραγωγών. Ταυτόχρονα, οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων φτάνουν ακόμα και έτη, ενώ κι όταν δίνονται είναι πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες είναι υπερχρεωμένοι, είναι αντιμέτωποι με το μεγάλο κόστος παραγωγής, επιβαρυμένοι από τις τεράστιες αυξήσεις στα αγροεφόδια, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα και χωρίς εισόδημα.

Οι κυβερνητικές διακηρύξεις για «100% αποζημίωση» δεν πείθουν κανέναν. Φάνηκε και στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να καθησυχάσει τον λαό του Οροπεδίου και να παρουσιάσει μια ειδυλλιακή εικόνα για τη στήριξη που δήθεν παρέχει στους αγρότες. Απέναντι σε αυτά τα «ευχολόγια», ο Μανώλης Συντυχάκης κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και να απαντήσει σοβαρά αν θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των παραγωγών στο Οροπέδιο Λασιθίου, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η κρατική αδιαφορία και η ανεπάρκεια στήριξης του λαού από τις διάφορες καταστροφές δεν είναι θέμα «ανικανότητας» ή «κακής διαχείρισης», αλλά είναι θέμα συνειδητής πολιτικής επιλογής και ιεραρχήσεων του ίδιου του συστήματος.

Οι ανάγκες του λαού μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, επειδή το κράτος και οι κυβερνήσεις λειτουργούν με κριτήριο τη διασφάλιση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το μαχαίρι στις λαϊκές ανάγκες μπαίνει για την πολεμική προετοιμασία, τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-

ΝΑΤΟ-ΕΕ και τα κέρδη των καπιταλιστών. Κόφτες για τους αγρότες και δισεκατομμύρια για τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες.

Τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών του Οροπεδίου είναι δίκαια και η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι πληγέντες παραγωγοί δεν θα αφεθούν μόνοι τους απέναντι στην καταστροφή. Έχει την ευθύνη για :

Πλήρη αποζημίωση των ζημιών, άμεσα και στο 100%, σύμφωνα με την πραγματική παραγωγή, το αγροτικό κεφάλαιο, μηχανήματα, αποθήκες, κλπ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση των υποδομών, τα αναγκαία αποστραγγιστικά, εγγειοβελτιωτικά και λοιπά έργα και η διαχείριση των νερών του Οροπεδίου χωρίς τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής ανακούφισης, με τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος σε κάθε οικογένεια και με άλλα ουσιαστικά μέτρα προστασίας του εισοδήματος, μέτρα θα επιτρέψουν στους αγρότες να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών και ταυτόχρονα τους καλεί να οργανώσουν την πάλη τους και με τον αγώνα τους να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Να βγάλουν συλλογικά συμπεράσματα και να δυναμώσουν μαζί με τους εργαζόμενους τον αγώνα, με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης

Μαρινάκης Αλέκος – Βρύσαλης Δημήτρης- Μανουσάκης Νίκος

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