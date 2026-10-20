Ο Ουκρανός Ντερεβίνσκι θα διευθύνει το ΟΦΗ – Λεβερκούζεν

Τον 37χρονο Ουκρανό διαιτητή Ολέξι Ντερεβίνσκι όρισε η UEFA για να διευθύνει τη μεγάλη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, την Πέμπτη, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ντερεβίνσκι ξεκίνησε τη διαιτησία σε τοπικό επίπεδο στην Ουκρανία το 2007 και σταδιακά ανέβηκε τις κατηγορίες του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Το 2020 διηύθυνε για πρώτη φορά αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας, ενώ από το 2022 περιλαμβάνεται στους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της FIFA.

Ο Ουκρανός διαιτητής έχει ήδη διευθύνει φέτος αναμέτρηση του Europa League, το παιχνίδι Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0, στις 17 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έχει βρεθεί και σε αγώνα εθνικών ομάδων στο Nations League, ανάμεσα στη Βοσνία και τη Σουηδία (1-1).

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κεφάλαια της πορείας του ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 του 2025. Ο Ντερεβίνσκι επιλέχθηκε να διευθύνει τον τελικό της διοργάνωσης, ανάμεσα στη Γαλλία και την Πορτογαλία, με τους Πορτογάλους να επικρατούν με 3-0. Ο ορισμός του σε έναν τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων αποτελεί σημαντικό σταθμό στην καριέρα του.

Η διαιτητική ομάδα θα αποτελείται κυρίως από Ουκρανούς αξιωματούχους, με εξαίρεση τον AVAR, ο οποίος θα είναι από τη Σουηδία.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ολέξι Μιρόνοφ και Σβιτλάνα Γκρούσκο, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Κλιμ Ζαμπρόντα.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Ντένις Σούρμαν, με AVAR τον Σουηδό Λούκας Φάντριχ.

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