Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση για την Ένωση απόψε στο Etihad Stadium

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε (20/10-22:00) στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Ένωση αναζητά μια εμφάνιση που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη επιθετική ποιότητα.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με κοινό στόχο την επιστροφή στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Σίτι προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Για την Ένωση, το ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί με πειθαρχία, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα. Η ομάδα θα χρειαστεί να περιορίσει τους χώρους προς την περιοχή της, να αποφύγει τα εύκολα λάθη στην ανάπτυξη και να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα προκύψει.

Η Μάντσεστερ Σίτι , ηκαλύτερη αγγλική ομάδα των τελευταίων δέκα χρόνων, με έξι πρωταθλήματα και 4 κύπελλα, αλλά και το πολυπόθητο Champions League στην τροπαιοθήκη της από το 2023, αποτελεί φόβητρο για οποιονδήποτε αντίπαλο. Πολώ δε μάλλον, από τη στιγμή που θα επιδιώξει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ήττα (4-2) από την Παρί Σεν Ζερμέν στην 2η αγωνιστική της League Phase, αλλά και της μέτριας εμφάνισης με την Ίπσουϊτς (νίκη 3-2).



Στα «απόνερα» της εποχής Γκουαρδιόλα, με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο και το οικονομικό σκάνδαλο να ταλανίζει τον σύλλογο, πάντως, οι «Πολίτες» βρίσκονται στην κορυφή της Premiership με 7 στα 7 και 21 βαθμούς.



Το γεγονός ότι δεν παίζει ο τραυματίας Σεμένιο και ότι είναι αμφίβολος ο σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, εκ πρώτης όψεως μοιάζει θετικό για την Ένωση. Οι αντικαταστάτες τους, όμως, θα είναι επίσης παίκτες παγκόσμιας κλάσης (πιθανώς ο Φόντεν στην κορυφή) που βλέπουν το ματς του Champions League ως ιδανική ευκαιρία και μάλιστα ενός θεωρητικά υποδεέστερου αντιπάλου.

Διαιτητής: Βιλί Ντελαζό (Γαλλία)







ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Χουσάνοφ, Ντίας, Γκεχί, Γκβάρντιολ, Φερνάντες, Άντερσον, Λιούις, Σερκί, Χάαλαντ (ή Φόντεν), Ντοκού



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα μεταδοθεί από το Magneta Sports 2 στις 22:00.

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