ΔΕΑΒ: Φίλαθλος του ΟΦΗ τιμωρήθηκε με 5 χιλιάδες ευρώ χρηματικό πρόστιμο

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Ποινή με χρηματικό πρόστιμο 5 χιλιάδες ευρώ επέβαλλε η ΔΕΑΒ στον φίλαθλο του ΟΦΗ, που σύμφωνα με την ανακοίνωση της ταυτοποιήθηκε για το περιστατικό στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, με βάση τις εκθέσεις των εμπλεκόμενων αρχών, ο φίλαθλος έπληξε με γροθιά αστυνομικό με πολιτική περιβολή ενώ εκτελούσε τα καθήκοντα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ ΠΑΕ – ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ, στις 10/10/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, για το πρωτάθλημα της Super League 1, περιόδου 2026/2027, ταυτοποιημένος φίλαθλος της φιλοξενούμενης ομάδας έπληξε με γροθιά στην κάτω γνάθο αστυνομικό όργανο, με πολιτική περιβολή, ενόσω εκτελούσε τα καθήκοντά του, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 52/2026 Απόφασή της, σε βάρος τούτου, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».