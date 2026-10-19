Κρήτη: Διαδοχικές αφίξεις λαθρομεταναστών στα νότια και κινητοποίηση των Αρχών

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης, καθώς δύο νέες διαδοχικές αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη νότια πλευρά του νησιού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εντοπισθέντων σε 91 άτομα.

Συγκεκριμένα, στην παραλία Τραχήλι, κοντά στον Λέντα του Δήμου Φαιστού, αποβιβάστηκαν 43 άτομα.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 1 έως 3 ετών, καθώς και μία γυναίκα σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης. Η ετοιμόγεννη γυναίκα παραλήφθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την ίδια ώρα, ακόμη 48 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νησίδας Άγιος Παύλος. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται έξι γυναίκες και δύο παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες και με πέμπτο περιστατικό που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην παραλία Μαριδάκι, στην ανατολική πλευρά των Αστερουσίων. Εκεί φέρεται να έχουν προσεγγίσει ακόμα 43 άτομα, με δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος να σπεύδουν στο σημείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ