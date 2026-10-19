Γεωργία: Χιλιάδες μεταναστευτικά αρπακτικά πουλιά πυροβολούνται στη Μαύρη Θάλασσα

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Περισσότερα από ένα εκατομμύριο αρπακτικά πουλιά περνούν κάθε φθινόπωρο από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στη Γεωργία, όμως η εντυπωσιακή μετανάστευσή τους συνοδεύεται από μια απειλή: το παράνομο κυνήγι, που κάθε χρόνο οδηγεί στον θάνατο χιλιάδων πτηνών.

Ο μεταναστευτικός διάδρομος του Μπατούμι προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος παρατηρητών πουλιών, αλλά και κυνηγούς, οι οποίοι πυροβολούν τα πτηνά καθώς διασχίζουν τον ουρανό.

«Είναι πραγματικά οδυνηρό κάθε φορά που ακούς τους πυροβολισμούς. Δεν το συνηθίζεις ποτέ», δήλωσε η Μίτρα Ντανέσβαρ, συντονίστρια καταγραφής πουλιών.

Έλεγχοι για την παράνομη θήρα

Οι γεωργιανές αρχές κατέγραψαν 39 παραβάσεις της νομοθεσίας περί θήρας στην περιοχή κατά τον πρώτο μήνα της φετινής κυνηγετικής περιόδου.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εποπτείας της χώρας ανέφερε ότι πραγματοποιεί περιπολίες όλο το εικοσιτετράωρο, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης θήρας.

Ο μεταναστευτικός διάδρομος του Μπατούμι αποτελεί σημαντικό πέρασμα για τα αρπακτικά πουλιά κατά την εποχική μετακίνησή τους, ενώ η λαθροθηρία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για χιλιάδες από αυτά.

Πηγή: Reuters

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