Κακουργηματική δίωξη σε τέσσερις 13χρονους που αποπειράθηκαν να ληστέψουν ανήλικο στη Θεσσαλονίκη

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων, 13 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι την Κυριακή αποπειράθηκαν να ληστέψουν 12χρονο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι διώκονται για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή. Οι ανήλικοι αποφασίστηκε να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ αναζητούνται οι γονείς των άλλων δύο. Οι πρώτοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Κυριακή, περίπου στις 5 το απόγευμα, όταν τα τέσσερα άτομα πλησίασαν τους δύο 12χρονους που περπατούσαν στον δρόμο κοντά στο δημαρχείο της περιοχής. Όπως κατέθεσε το θύμα, ο ένας εκ των κατηγορουμένων τον γύρισε πλάτη και του «κόλλησε» κάποιο αιχμηρό αντικείμενο σαν μαχαίρι, απαιτώντας να του δώσει τα χρήματα που είχε επάνω του.

Τελικά, η ληστεία δεν ολοκληρώθηκε και το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 13χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε το μαχαίρι φέρεται να υποστηρίζει πως επρόκειτο για χτένα, αρνούμενος ότι έφεραν μαζί τους αιχμηρά αντικείμενα.

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