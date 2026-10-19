ΠΑΟ: «Πλήγμα» με Ουναΐ, μένει εκτός δράσης για 2,5 μήνες

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη 5-1 του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα, καθώς το «τριφύλλι» χάνει για 2,5 μήνες τον Αζεντίν Ουναΐ... Υπενθυμίζεται ότι ο Μαροκινός διεθνής μέσος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ μετά από επαφή με αντίπαλο και μεταφέρθηκε με ειδικό αμαξίδιο στο ιατρείο του γηπέδου, δείχνοντας να πονάει πάρα πολύ. Η κλινική εικόνα του έδειχνε ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό και οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» να προβλέπεται με το νέο έτος.