Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Γαλλία να προστατεύσει το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης

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Η Ευρωπαϊκή Ενωση κάλεσε την Γαλλία να προστατεύσει το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς του σαββατοκύριακου.

«Δεν πρέπει να συγχέονται οι άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά με εκείνους που βιαιοπραγούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρκους Λάμερτ.

«Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις κατά ανθρώπων ή δημοσίων κτιρίων είναι απαράδεκτές», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την Arcom, την γαλλική ρυθμιστική αρχή ψηφιακών υπηρεσιών και ότι είναι έτοιμη να την συνδράμει για να διασφαλισθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα τηρούν τις υποχρεώσεις τους και κυρίως την απαγόρευση μετάδοσης μηνυμάτων που υποκινούν βία.

«Οταν οι online πλατφόρμες υποψιάζονται ότι είναι πιθανόν να διαπραχθούν εγκληματικές πράξεις, είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν προληπτικά τις αρχές», υπενθύμισε ο Τομά Ρενιέ, εκπρόσωπος της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτική διευκρινίζοντας ότι νέα σύσκεψη με την Arcom θα διεξαχθεί σήμερα.

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