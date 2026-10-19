Παπανώτας: Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τηλεόραση

Ο Δημήτρης Παπανώτας μέσα από μία ανάρτησή του αποκάλυψε πως αποφάσισε να αποχωρήσει από τον χώρο της τηλεόρασης και απευθύνοντας έκκληση στους συναδέλφους του να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί του.

«Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και τους “συναδέλφους” μου να με αφήσουν στην ησυχία μου. Έχω πένθος βαρύ και δύσκολο στη διαχείριση. Ελπίζω να το σεβαστείτε και να σιωπήσετε. Πέντε καρπούζια κάτω από μία μασχάλη δεν χωράνε.

Εδώ δεν χωρούν καν δύο. Μου είναι ήδη πολύ δύσκολο να επιστρατεύω όλες μου τις δυνάμεις κάθε πρωί για να βγάζω προς τα έξω χαρά και αισιοδοξία. Φοβάμαι ότι θα πλακώσω. Η προσπάθεια που έκανα τις προηγούμενες δεκαετίες ΣΥΝΕΧΩΣ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε κανιβαλιστικές νοοτροπίες των μίντια, μου φαίνεται πλέον περιττή και ανούσια.

Μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλο για σάκο του μποξ; Εξάλλου εγώ θα αποχωρήσω από τον χώρο (με μεγάλη ανακούφιση) αν όχι αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο… Προσβλέπω στην κατανόησή σας. Και σας ευχαριστώ.

«ΥΓ. Όποιος θέλει να αναδημοσιεύσει το κείμενό μου, του το επιτρέπω. Και πάλι ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

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