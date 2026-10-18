Χατζηπαναγιώτης: «Μου φαίνεται σαν ψέμα που θα κρατάω στα χέρια μου το παιδί της Δανάης»

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού και αναφέρθηκε στη Δανάη Μπάρκα που θα γίνει μανούλα για πρώτη φορά.

Ο ηθοποιός που έχει σταθεί στο πλευρό της Δανάης Μπάρκα σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής της, δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να κρατήσει στην αγκαλιά του το μωρό της

«Σαν ψέματα μου φαίνεται που σε λίγο καιρό θα κρατάω στα χέρια μου το μωράκι της Δανάης. Είμαι πολύ χαρούμενος που όλο αυτό το διάστημα ζει ένα όνειρο. Δηλαδή την βλέπω χαρούμενη, την βλέπω ευτυχισμένη, την βλέπω χαμογελαστή συνέχεια. Την βλέπω να λάμπει από χαρά και από αγάπη. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και μεγάλη ησυχία», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

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