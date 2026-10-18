Έλενα Παπαρίζου: Ξέσπασμα για το body shaming στο The Voice

Η Έλενα Παπαρίζου μέσα από το Τhe Voice τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τα επικριτικά σχόλια που αφορούν το βάρος και την εξωτερική εμφάνιση με αφορμή την προσωπική εξομολόγηση μιας διαγωνιζόμενης.

«Τα κιλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον καλλιτέχνη. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το μπούλινγκ για τα κιλά, μιας και το ‘χω φάει με το φτυάρι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή δημιουργείται μια ανασφάλεια σε μια γυναίκα, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει. Πετάξτε τα αυτά, με τα κιλά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι ο καλλιτέχνης. Οι ευαισθησίες σου είναι εκεί μέσα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

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