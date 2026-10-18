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GOSSIP - LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Ξέσπασμα για το body shaming στο The Voice

παπαριζου
clock 16:00 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Έλενα Παπαρίζου μέσα από το Τhe Voice  τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τα επικριτικά σχόλια που αφορούν το βάρος και την εξωτερική εμφάνιση με αφορμή την προσωπική εξομολόγηση μιας διαγωνιζόμενης.

«Τα κιλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον καλλιτέχνη. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το μπούλινγκ για τα κιλά, μιας και το ‘χω φάει με το φτυάρι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή δημιουργείται μια ανασφάλεια σε μια γυναίκα, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει. Πετάξτε τα αυτά, με τα κιλά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι ο καλλιτέχνης. Οι ευαισθησίες σου είναι εκεί μέσα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

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