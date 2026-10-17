Καστάνη: "Είχα φτάσει 100 κιλά, οι εξετάσεις μου ήταν τραγικές, λέω θα μου μείνει ο γιατρός στα χέρια"

Η Ελένη Καστάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» και μίλησε για την απώλεια βάρους που έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες, τους λόγους που την οδήγησαν στον γιατρό και την χορήγηση θεραπείας

«Εγώ είχα φτάσει μέχρι τα 100 κιλά και αυτή τη στιγμή είμαι 68,700, ήμουν σήμερα το πρωί. Ζυγίζομαι, γιατί δεν πρέπει να χάνεις την επαφή. Ο στόχος είναι να χάσω άλλα 3-4 ακόμα. Αν μπορούσα θα ήταν το τέλειο. Εγώ είχα φουλ μεταβολικό σύνδρομο. Δηλαδή έχω πάει στον γιατρό, γιατί πάω σε γιατρό, σε παθολόγο - διατροφολόγο. Με παρακολουθεί αυτός και μου δίνει τα πάντα, τη διατροφή μου και τα πάντα. Οι εξετάσεις μου ήταν τραγικές. Αρκεί να σου πω ότι έχω πάει στον γιατρό με γλυκοζυλιωμένη 12. Λέω θα μου μείνει ο γιατρός στα χέρια», εξομολογήθηκε.

Όπως είπε, για πρώτη φορά η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη της έφτασε στο 5,8: «Όταν όμως έκανα αυτό το φάρμακο τέλος πάντων, το τελευταίο που κάνω, αυτό με βοήθησε τόσο πολύ, ξεκόλλησε το μυαλό μου. Φυσικά άλλαξα όμως και πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω γλυκοζυλιωμένη 5,8».

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