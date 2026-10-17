Τα social media λυγίζουν για τη Μιλού: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου»

Η Μιλού, έ να μικρό σκυλάκι, έγινε γνωστό μέσα από τον Γρηγόρη Κορπίδη που παράγει περιεχόμενο για το YouTube, το Instagram και το TikTok εδώ και αρκετά χρόνια πλέον.

Ο ίδιος μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητα μαζί με τη Μιλού, αλλά και ταξίδια που πήγαινε με το σκυλί του

Η Μιλού αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε φανεί ότι τα ξεπερνάει, ωστόσο τώρα ήρθε η στιγμή για το οδυνηρό «αντίο».

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω» έγραψε

«Σταμάτησε η καρδούλα της Μιλού στην αγκαλιά μου»

Ο Γρηγόρης Κορπίδης με ένα νέο βίντεο έκανε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη «Μιλού».

«Εφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου. Πέτα ψηλά κοριτσάκι μου εκεί που τα ποδαράκια σου δεν θα πονάνε πια και θα μπορείς να τρέχεις και να κολυμπάς όπως παλιά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε. Μακάρι να βρίσκουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε ζωή» γράφει σε ένα βίντεο που είναι βουρκωμένος αγκαλιά με τη Μιλού ο παραγωγός περιεχομένου που έχει γνωστός μαζί με το μικρό τζακ ράσελ του. «Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…» έγραψε επίσης.

Διαβάστε επίσης

Κοντοβά: «Είχα δύο αποβολές, τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα, ένιωθα άδεια»

Δήμητρα Σιγάλα: Συγκινεί το «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη