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Κοντοβά: «Είχα δύο αποβολές, τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα, ένιωθα άδεια»

κοντοβα
clock 13:00 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Χριστίνα Κοντοβά είναι μία από τις διάσημες Ελληνίδες που έχει υιοθετήσει παιδί από την Αφρική. Η σχεδιάστρια μέσα από την ανάρτησή της εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν είχε δύο αποβολές και μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τα όσα βίωνε τότε.

«Πριν από αρκετά χρόνια είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα γι’ αυτές και προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ μέσα μου ένιωθα άδεια.

Χρειάστηκαν χρόνια και πολλή προσωπική δουλειά για να μπορέσω να τις πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Στη συνέχεια βρήκα και τον δικό μου δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα ένιωσα τότε.

Συχνά λέμε, ακόμα και με καλή πρόθεση “έλα, δεν πειράζει, συμβαίνει”. Ναι, συμβαίνει. Αλλά κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά και κάθε απώλεια αξίζει τον χώρο και τον χρόνο της.

Για όλες τις γυναίκες που το έχουν βιώσει ή το βιώνουν τώρα: χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές και με το δικαίωμα να πενθήσουν με τον δικό τους τρόπο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κοντοβα

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