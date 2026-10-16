Άννα Βίσση: Πληροφορίες ότι έχει προσεγγίσει τον Γιώργο Σαμπάνη

Ένα νέο κεφάλαιο φαίνεται πως ανοίγει στην καλλιτεχνική πορεία της η Άννα Βίσση μετά τη διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στην ίδια και τον επί χρόνια σύντροφό της και αιώνιο συνεργάτη της, Νίκο Καρβέλα. Πληροφορίες αναφέρουν πως η δισκογραφική εταιρεία της έχει προσεγγίσει τον γνωστό τραγουδιστή και συνθέτη, Γιώργο Σαμπάνη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δισκογραφική εταιρεία φαίνεται πως έχει ρωτήσει τον Γιώργο Σαμπάνη αν μπορεί να αναλάβει άμεσα τη δημιουργία τραγουδιών για την Άννα Βίσση, καθώς φαίνεται πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία τους με τον Νίκο Καρβέλα.

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Σαμπάνης συγκαταλέγεται στους δημιουργούς που έχουν υπογράψει μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Μεταξύ άλλων, έχει συνδέσει το όνομά του με τραγούδια όπως οι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη, ο «Έκπτωτος άγγελος» του Νίκου Οικονομόπουλου και το «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι η πλευρά της Άννας Βίσση φέρεται να έχει απευθυνθεί σε τουλάχιστον τρεις συνθέτες, εξετάζοντας τις δυνατότητες συνεργασίας τους και το κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες της νέας δισκογραφικής προσπάθειας

πηγή newsit.gr

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