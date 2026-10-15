Δελαπόρτας: "Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέρασε μια φάση που ήθελε να τη φωνάζουν «Παπαμιχαήλ»"

Ο Μάκης Δελαπόρτας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» και ανέφερε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην αρχή του γάμου τους, ήθελε να την αποκαλούν «κυρία Παπαμιχαήλ», προκειμένου να ευχαριστήσει τον σύζυγό της, Δημήτρη.

«Η Αλίκη μόλις παντρεύτηκε είχε περάσει μια φάση που ήθελε να τη φωνάζουν Παπαμιχαήλ. Έλεγε πάνω από όλα ο άντρας μου, είμαι η κυρία Παπαμιχαήλ. Υπάρχουν και συνεντεύξεις της από τότε που την έλεγαν κυρία Παπαμιχαήλ. Όλο αυτό ήταν για χατίρι του Δημήτρη. Δεν ήταν εύκολο ένας άντρας να είναι δίπλα στην Αλίκη και να είναι ηθοποιός. Οι μεταξύ τους κόντρες ήταν καθαρά ανταγωνιστικές», ανέφερε.

«Εδώ είναι στο σπίτι στον Θεολόγο και είχε πάει μαζί με τον Κλεισθένη να κάνουν μια φωτογράφιση. Είχε χωρίσει εκείνη την περίοδο με τον Παπαμιχαήλ και της είχε πάρει όλα τα πράγματα από το σπίτι και ήταν άδειο. Όταν ένας άντρας κάινει κάτι τέτοιο, μάλλον ερωτευμένος θα ήταν. Η φωτογράφιση δεν έγινε ποτέ γιατί η Αλίκη πήρε αμέσως την αστυνομία τηλέφωνο», διηγήθηκε.

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