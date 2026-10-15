ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 15:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Δελαπόρτας: "Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέρασε μια φάση που ήθελε να τη φωνάζουν «Παπαμιχαήλ»"

Σαν σήμερα το 1965 παντρεύτηκαν Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ
clock 18:00 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Μάκης Δελαπόρτας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» και  ανέφερε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην αρχή του γάμου τους, ήθελε να την αποκαλούν «κυρία Παπαμιχαήλ», προκειμένου να ευχαριστήσει τον σύζυγό της, Δημήτρη.

«Η Αλίκη μόλις παντρεύτηκε είχε περάσει μια φάση που ήθελε να τη φωνάζουν Παπαμιχαήλ. Έλεγε πάνω από όλα ο άντρας μου, είμαι η κυρία Παπαμιχαήλ. Υπάρχουν και συνεντεύξεις της από τότε που την έλεγαν κυρία Παπαμιχαήλ. Όλο αυτό ήταν για χατίρι του Δημήτρη. Δεν ήταν εύκολο ένας άντρας να είναι δίπλα στην Αλίκη και να είναι ηθοποιός. Οι μεταξύ τους κόντρες ήταν καθαρά ανταγωνιστικές», ανέφερε.

«Εδώ είναι στο σπίτι στον Θεολόγο και είχε πάει μαζί με τον Κλεισθένη να κάνουν μια φωτογράφιση. Είχε χωρίσει εκείνη την περίοδο με τον Παπαμιχαήλ και της είχε πάρει όλα τα πράγματα από το σπίτι και ήταν άδειο. Όταν ένας άντρας κάινει κάτι τέτοιο, μάλλον ερωτευμένος θα ήταν. Η φωτογράφιση δεν έγινε ποτέ γιατί η Αλίκη πήρε αμέσως την αστυνομία τηλέφωνο», διηγήθηκε.

Διαβάστε επίσης

Χρηστίδου: "Στη συνεπιμέλεια, διατροφή δίνει ο γονέας που έχει μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις"

H πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μάκης Δελαπόρτας Αλίκη Βουγιουκλάκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis