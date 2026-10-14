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Χρηστίδου: "Στη συνεπιμέλεια, διατροφή δίνει ο γονέας που έχει μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις"

χρ
clock 15:00 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο η Αθηνά Οικονομάκου και ο πρώην σύζυγός της, έχουν διαχειριστεί τη συνεπιμέλεια των  παιδιών τους.

«Για το πώς έχει χειριστεί η Αθηνά όλη αυτή την ιστορία είναι πραγματικά παράδειγμα. Έχουν καταφέρει και έχουν βρει πάρα πολύ όμορφες ισορροπίες. Έχει όντως συνεπιμέλεια με τα παιδιά της, όπως είπε και η ίδια σε μια συνέντευξη πρόσφατα. Δεν τίθεται και θέμα διατροφής. Δηλαδή ασκούν τη συνεπιμέλεια, με τον τρόπο που θεωρώ ότι, αν μπεις να την ασκήσεις, αυτός είναι ο τρόπος».

 «Συνεπιμέλεια στην πράξη σημαίνει ότι οι γονείς αποφασίζουν από κοινού για τα πάντα. Πληρώνουν από κοινού για τα πάντα. Στη συνεπιμέλεια, διατροφή δίνει ο γονέας που έχει μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις. Είναι κάτω από ίσους όρους και οι δύο γονείς. Και όταν μπορεί να δοθεί η διατροφή και η Αθηνά το είχε πει στη συνέντευξη έτσι, ότι μπορεί να αποδώσει διατροφή ο ένας στον άλλον, αλλά έχει να κάνει με τις οικονομικές δυνάμεις, όχι με το ποια είναι η μαμά και ποιος είναι ο μπαμπάς και ποιο είναι βασικά το σπίτι που μένει το παιδί.

Αν η μαμά βγάζει παραπάνω λεφτά από τον μπαμπά, δίνει η μαμά διατροφή. Γιατί όταν έχει ένας γονιός την επιμέλεια, το σπίτι του παιδιού είναι αυτό του γονιού που έχει την επιμέλεια. Όσες μέρες και αν έχει επικοινωνία ο άλλος γονιός. Κατάλαβες; Η βάση του. Άρα εκείνο το σπίτι πληρώνει και τα σχολεία, τα έξοδα, τις υποχρεώσεις του παιδιού, τους γιατρούς, τα πάντα. Τα πληρώνει ο γονιός που έχει επιμέλεια. Απλά σε αυτή την περίπτωση θέλει πάρα πολύ καλή συνεννόηση όπως καταλαβαίνετε», ανέφερε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

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σίσσυ χρηστίδου Διατροφή
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