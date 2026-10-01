Τζέιμς Καφετζής: Η σοκαριστική διάγνωση μετά από check up

O Tζέιμς Καφετζής αποφάσισε να υποβληθεί σε εξετάσεις ρουτίνας, όταν ένας προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που αγνοούσε πλήρως.

Η διάγνωση για περικαρδίτιδα επέβαλε την άμεση έναρξη θεραπείας, ανατρέποντας πλήρως τους ρυθμούς της ζωής του και τα σχεδιασμένα ταξίδια του.

«Γύρισα τώρα από τον καρδιολόγο, χωρίς να έχω κάτι γιατί λέω είμαι 29 ετών, ας πάω να κάνω ένα check up. Κάθομαι, μου κάνουν triplex, διάφορα…και με ρωτάει Πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθες, ε; Λέω όχι, για check up ήρθα. Μου λέει έχεις περικαρδίτιδα. Επίσης, έχεις 1.5 ml υγρό γύρω από την καρδιά σου και ξεκινάμε θεραπεία σε κάποιον όταν έχει 0.3 ml…και αυτό χωρίς συμπτώματα…Αν συνέχιζε αυτό χωρίς συμπτώματα, τι γίνεται; Αυτό το υγρό ασβεστώνεται. γίνεται πέτρα και…φιλάκια ρουφηχτά. Εγώ είχα κλείσει διακοπές για κατάδυση…», ανέφερε σε βίντεο στο tik tok.

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