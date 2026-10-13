Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο αγόρασε νησί 420 στρεμμάτων έναντι 2 εκατ. δολαρίων

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο έχει επενδύσει σε ένα νησί 420 στρεμμάτων στο Μπελίζ και στοχεύει να το μετατρέψει σε οικολογικό καταφύγιο.

Το 2005 ο Ντι Κάπριο και ο επιχειρηματίας Τζεφ Γκραμ αγόρασαν το Blackadore Caye, ένα ακατοίκητο νησί στα ανοιχτά του Μπελίζ, έναντι 1,75 εκατ. δολαρίων. Στόχος δεν ήταν να το μετατρέψουν σε έναν συμβατικό τουριστικό προορισμό, αλλά να αποκαταστήσουν μια περιοχή που είχε υποφέρει επί χρόνια από τη διάβρωση, την υπεραλίευση και την υποβάθμιση των μαγκρόβιων δασών. Πρόκειται για μοναδικά οικοσυστήματα που σχηματίζονται στις υποτροπικές και τροπικές θαλάσσιες ακτές, στα δέλτα ποταμών και σε περιοχές με υφάλμυρα ύδατα.

Τα μαγκρόβια δάση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οικοσυστημάτων, καθώς, πέρα από το ότι προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση, παρέχουν τροφή και καταφύγιο σε πολυάριθμα είδη και λειτουργούν ως χώροι αναπαραγωγής για διάφορα θαλάσσια ζώα. Συνεπώς, η αποκατάστασή τους μπορεί να ωφελήσει μια ολόκληρη αλυσίδα οργανισμών, από ψάρια και καρκινοειδή μέχρι χελώνες και μανάτους.

Tο σχέδιο του Ντι Κάπριο για το ιδιωτικό νησί



Το έργο σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2015, όταν παρουσιάστηκε επίσημα με την ονομασία «Blackadore Caye, a Restorative Island». Η πρόταση στόχευσε στον συνδυασμό της διατήρησης του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό. Το σχέδιο περιλάμβανε τη δημιουργία ενός τουριστικού θερέτρου κατασκευασμένου με βάση περιβαλλοντικά πρότυπα, το οποίο θα αξιοποιούσε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστήματα περιορισμού αποβλήτων, και μέτρα για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου.

Η ιδέα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματεύεται ένα ζήτημα που προκαλεί όλο και περισσότερες συζητήσεις: Μπορεί ο τουρισμός να συνυπάρξει με τη διατήρηση της φύσης; Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρόταση στοχεύει στη συνύπαρξη των δύο δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, διασφαλίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν θα καταστρέψει, τελικά, τα στοιχεία που καθιστούν την τοποθεσία ξεχωριστή.

Για την προώθηση του έργου, ο Ντι Κάπριο συνεργάστηκε με τον Πολ Σιάλα, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Delos, ενώ την ανάπτυξη ανέλαβε η Restorative Island LLC. Οι αρχικές εκτιμήσεις προέβλεπαν ότι το συγκρότημα θα άνοιγε το 2018, ωστόσο τα σχέδια έχουν καθυστερήσει.

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