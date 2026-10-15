Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: "Ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά"

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Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ανέβασε φωτογραφίες από στιγμές που έζησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, όπου ο τραγουδιστής είχε γίνει κουμπάρος.

«Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας», έγραψε χαρακτηριστικά.

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