Φαίη Ξυλά: "Δεν είναι εύκολο όταν έχεις παιδί να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο"

Η Φαίη Ξυλά μίλησε στην εκπομπή Πρωινό για την προσωπική της ζωή και όπως είπε δεν είναι εύκολο να γνωρίσει έναν νέο σύντροφο στο παιδί της.

«Έχω πάρα πολλές αγωνίες για το μέλλον του και φόβους. Δουλεύω πολύ με αυτά καθημερινά. Συζητάμε υπερβολικά πολύ. Ό,τι τον απασχολεί θα το συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε τη στιγμή που εκείνος θα επιλέξει», εξομολογήθηκε αρχικά η Φαίη Ξυλά για το παιδί της, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να του γνωρίσει έναν σύντροφό της, επισήμανε: «Του έχω ήδη μιλήσει γι' αυτά τα θέματα. Δεν είναι κάτι εύκολο, όταν έχεις παιδί να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο. Το να συζήσεις κιόλας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά ήδη έχω μιλήσει στο παιδί μου και ξέρει ότι και ο μπαμπάς του και η μαμά του, πέρα από γονείς είναι και άνθρωποι και μπορεί να ερωτευτούν και να είναι με κάποιον σύντροφο. Αυτό δεν ακυρώνει την αγάπη που έχεις προς το παιδί. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που πρέπει να καταλάβει. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη θεωρία στην πράξη, οι συζητήσεις γίνονται».

Τι είπε για τον γάμο;

«Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Βέβαια, η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι».

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