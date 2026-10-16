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Γιώργος Μαζωνάκης: Όλες οι λεπτομέρειες για το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια

μα
clock 16:00 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οικογένεια, τους στενούς του ανθρώπους και τους θαυμαστές του να τιμούν τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ώρα προσέλευσης για το μνημόσυνο θα είναι στις 09:30, μετά τη λειτουργία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του καλλιτέχνη, στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Όπως αναφέρθηκε, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα εφαρμοστούν τα μέτρα ασφαλείας που είχαν τηρηθεί και στην κηδεία του. Στο εσωτερικό της εκκλησίας θα βρίσκονται άνθρωποι του στενού του κύκλου, ενώ οι θαυμαστές του, που αναμένονται περίπου 5.000, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ακολουθία από τα μεγάφωνα στον εξωτερικό χώρο της Αγίας Τριάδας.

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