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GOSSIP - LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση σε ηλικία 89 ετών

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clock 14:00 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μπέτυ Βαλάση "έφυγε" από τη ζωή στα 89 της χρόνια.  Η ηθοποιός έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως «Λωξάντρα», στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από άνοια.

«Μόλις με πληροφόρησαν στη Βουλή ότι έφυγε από  την ζωή μια αξιαγάπητη αγωνίστρια, η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε τον πολιτισμό μας με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για την δημοκρατία, την δραστηριότητα της στο εξωτερικό, την συνδικαλιστική της δράση. Η ανεπανάληπτη Μπέττυ Βαλάση, η αγαπημένη συνοδοιπόρος στη ζωή του αξέχαστου Τίτου Βανδή, η  θρυλική μας  κυρά Λωξαντρα,  που είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να συναντηθούμε καλλιτεχνικά δεν είναι  πια  κοντά μας. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Αγωνιστή που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Την αποχαιρετούμε  όλοι με σεβασμό και αγάπη», έγραψε σε ανάρτηση του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

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