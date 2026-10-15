Αθερίδης για 56χρονη γιατρό του Κολωνακίου: "Το πόσο σκληρό είναι που μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε"

Ο Θοδωρής Αθερίδης σε συνέντευξή του στο Στούντιο στις 3 αναφέρθηκε στην 56χρονη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά "το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή (η 56χρονη) μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε".

Ειδικότερα, αναφερόμενος στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, τόνισε: "Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε 'να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο', ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλήφθηκα ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν άλλον τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε".

Συνεχίζοντας, σημείωσε: "Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον 'Μενέλαο' στην 'Ελένη' που λέει 'ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ'. Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει -αφού το έκανε και στην κόρη της!

Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι! Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός".

Διαβάστε επίσης

Χρηστίδου: "Στη συνεπιμέλεια, διατροφή δίνει ο γονέας που έχει μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις"

H πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ