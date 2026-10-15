Παράσχος για τον καρκίνο: «Έκανα κάτι παρόμοιο με τον Μαζωνάκη και πάω καλύτερα»

Ο Γιώργος Παράσχος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε για τη μάχη που ο ίδιος δίνει με τον καρκίνο.

Όπως είπε, βλέπει βελτιώση στην υγεία του καθώς έχει ξεκινήσει μια νέα θεραπεία με πολύ καλά αποτελέσματα.

«Έχουμε περάσει σε μια νέα θεραπεία τώρα και έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα», ανέφερε.

«Μια θεραπεία για το αίμα έκανα και εγώ, αλλά μου το είπε ο καθηγητής μου. Αυτή η θεραπεία δεν είναι για καλλωπισμό, είναι για να καθαρίσεις το αίμα σου. Εγώ το έκανα για οκτώ ώρες. Μέσα ήταν νοσοκόμος και μία γυναίκα που εξειδικεύεται σε αυτά τα μηχανήματα», δήλωσε.

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