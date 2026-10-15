Γιώργος Μαζωνάκης: Πρόταση να δοθεί το όνομά του στον δρόμο της γέννησής του

Μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Νίκαια βρίσκεται υπό συζήτηση, καθώς ο Δήμος εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέσει επίσημα το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη με τον δρόμο όπου γεννήθηκε.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», η πρόταση αφορά την οδό Μάρκου Μπότσαρη, όπου βρίσκεται το πρώτο σπίτι της οικογένειας του τραγουδιστή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που, εφόσον προχωρήσει, θα συνδέσει το όνομά του με τη γειτονιά από την οποία ξεκίνησε η προσωπική του διαδρομή.

Ο δήμαρχος Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, επιβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο εξετάζεται, επισημαίνοντας πως ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί την πιθανότερη επιλογή.

«Το συζητάμε αυτό, το πιο πιθανό εκεί που γεννήθηκε, στον δρόμο, στο σπίτι που γεννήθηκε, ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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