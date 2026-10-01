Δήμητρα Σιγάλα: Συγκινεί το «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Η ηθοποιός, Δήμητρα Σιγάλα, διατηρούσε στενή σχέση με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και η ίδια θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τον άνθρωπο που, όπως αποκάλυψε, υπήρξε ο προσωπικός της «φύλακας άγγελος».

«Καλό σου ταξίδι Γιώργη, σ’ ευχαριστώ για όλα.. Ήσουν ο φύλακας άγγελός μου στη Γη και τώρα θα με προσέχεις από ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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