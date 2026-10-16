Aθερίδης: Απαντά μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση που έκανε για τη Γάκα

Ο Θοδωρής Αθερίδης έκανε μία ανάρτηση για τις δηλώσεις που έκανε για την Ιωάννα Γάκα, επισημαίνοντας πως προκάλεσε άθελά του «φασαρία».

Ο ηθοποιός εξήγησε πως προσπάθησε να μπει στην ψυχολογία της γιατρού, όπως τον είχε συμβουλεύσει ο Μανούσος Μανουσάκης όταν γύριζαν το «Δίχτυ» και έπρεπε να καταλάβει την ψυχολογία των αστυνομικών αλλά και των εγκληματιών: «Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για "Το δίχτυ" ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μας είπανε, παρά μόνο η ενσυναίσθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις. Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ. Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους», έγραψε αρχικά.





«Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας, για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας, αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς, προκάλεσα άθελα μου φασαρία!», κατέληξε.

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