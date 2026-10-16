Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά, έπρεπε να νοικιάσω το σπίτι για να τη βγάλω»

Η Αγγελική Λάμπρη μίλησε στην εκοπομπή Καλύτερα Αργά για τον χωρισμό της από τον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο και τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας μόνη της την κόρη τους.

«Χώρισα όταν ήταν πολύ μικρή και την είχα εγώ κατά 99% μέχρι τότε και συνέχισα μαζί της».

«Όταν χώρισα, είχα μείνει εκτός χώρου γιατί μεγάλωνα το παιδί και δεν γίνονταν δουλειές, για να καταφέρω να ζήσω έκανα το σπίτι μου AirBnB γιατί είχε θέα την Ακρόπολη! Στην αρχή μου έλεγε το παιδί: μαμά μου λείπει το σπίτι μας, μου λείπει το δωμάτιό μου. Μου έλεγαν οι φίλοι μου πώς το κάνεις αυτό; Ήμουν μια μαμά μόνη της χωρίς στήριξη από πουθενά και έπρεπε να υπάρχουν έσοδα» σημείωσε.

Η ίδια αποκάλυψε πως η επιθυμία της να γίνει μητέρα υπήρχε από την εφηβεία της: «Εγώ έλεγα από τα 18 μου ότι θα έκανα παιδί και μόνη μου. Υπάρχει ο μπαμπάς της. Ένα παιδί μπορεί να έχει έναν γονέα, δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Το μόνο που θέλουν τα παιδιά είναι αγάπη και να είσαι εκεί. Η δική μου συνθήκη δεν είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε».

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