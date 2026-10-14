Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η τέταρτη ουσία -Τι ισχύει για τη μέθη σε ιατρεία

Νέα ερωτήματα για τις συνθήκες χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τέθηκαν στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom, με τον αναισθησιολόγο Δημήτρη Μανίκη και τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Κατερίνα Φραγκάκη, να αναφέρονται στους κινδύνους της καταστολής, στις προϋποθέσεις ασφαλούς διενέργειας ιατρικών πράξεων και στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε ιατρεία και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πληροφορία για πιθανή ανίχνευση τέταρτης ουσίας στον οργανισμό του τραγουδιστή, με τον κ. Μανίκη να επισημαίνει ότι απαιτούνται τα οριστικά αποτελέσματα των εξετάσεων για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.



Δημήτρης Μανίκης: «Η καταστολή απαιτεί εξειδίκευση και συνεχή παρακολούθηση»

Ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης αναφέρθηκε στην πιθανή τέταρτη ουσία που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να πρόκειται είτε για ουσία που λάμβανε ήδη ο τραγουδιστής είτε για αγχολυτικό φάρμακο που του χορηγήθηκε. Όπως διευκρίνισε, η αξιολόγηση των ευρημάτων απαιτεί προσοχή, καθώς η ταυτότητα της ουσίας και οι συνθήκες χορήγησής της έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο συνδυασμός κατασταλτικών φαρμάκων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη δράση τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής. Ειδική αναφορά έκανε στην προποφόλη, η οποία δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση πιθανής άπνοιας απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες υποστήριξης της αναπνοής.

Παράλληλα, περιέγραψε την πλασμαφαίρεση ως σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία το αίμα εξέρχεται από τον οργανισμό και επανεισάγεται με συνεχή ροή. Αναφερόμενος στις συνθήκες που περιγράφηκαν στην υπόθεση, επισήμανε ότι η απώλεια αίματος και η πτώση της αρτηριακής πίεσης ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση και διέγερση. Τόνισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται η υποκείμενη αιτία και όχι μόνο τα συμπτώματα.

Κατερίνα Φραγκάκη: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιατρεία

Από την πλευρά της, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, υπογράμμισε ότι η καταστολή πρέπει να πραγματοποιείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επικαλέστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις προβλέπονται περιορισμοί ως προς τον χώρο και τις ειδικότητες που μπορούν να τις διενεργούν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εντατικοποίηση των ελέγχων από τον ΙΣΑ, σημειώνοντας ότι μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν 95 έλεγχοι από τις αρμόδιες επιτροπές του Συλλόγου. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι γίνονται τόσο δειγματοληπτικά όσο και κατόπιν καταγγελιών, ενώ έχουν διαβιβαστεί υποθέσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην

Η κ. Φραγκάκη υποστήριξε ότι ο ΙΣΑ έχει ζητήσει εδώ και χρόνια αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι γιατροί στις ελεγκτικές επιτροπές, με εξειδικευμένες γνώσεις και μεγαλύτερη δυνατότητα διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την τροποποίηση του πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας των χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας.

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