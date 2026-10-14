ΤΕΤ.14 Οκτ 2026 09:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έβαλε τέλος στη ζωή της - Τη βρήκε νεκρή ο γιος της

ηλικιωμένη σε απόγνωση
clock 09:09 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τραγικό τέλος για μία γυναίκα στο Ηράκλειο, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Πρόκειται για μία 76χρονη από την Ουκρανία η οποία βρέθηκε νεκρή από τον ίδιο της το γιο, χθες (Τρίτη 13/10) το μεσημέρι.

Η γυναίκα είχε δέσει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο στα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας του σπιτιού της και με τον τρόπο προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα δεν ένιωθε καλά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Προφυλακιστέοι και οι τέσσερις για τη φυτεία κάνναβης στον Μυλοπόταμο

Καμπανάκι από την Ένωση Αστυνομικών Λασιθίου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για το «εμπόριο βρεφών» και τις παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά





 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αυτοκτονία Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis