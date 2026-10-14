Ηράκλειο: Έβαλε τέλος στη ζωή της - Τη βρήκε νεκρή ο γιος της

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Τραγικό τέλος για μία γυναίκα στο Ηράκλειο, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Πρόκειται για μία 76χρονη από την Ουκρανία η οποία βρέθηκε νεκρή από τον ίδιο της το γιο, χθες (Τρίτη 13/10) το μεσημέρι.

Η γυναίκα είχε δέσει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο στα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας του σπιτιού της και με τον τρόπο προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα δεν ένιωθε καλά.

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