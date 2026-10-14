Κρήτη: "Πυρετός" επενδύσεων γύρω από το Αεροδρόμιο Καστελίου

Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά επαγγελματικών ακινήτων και οικοπέδων καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή του Καστελίου, όπου κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλά και σε περιοχές του νότου του νομού, με επίκεντρο τις τουριστικές επενδύσεις και τις εξοχικές κατοικίες. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Αγαπητός Λεγάκης, η προοπτική που δημιουργεί το νέο αεροδρόμιο διατηρεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε με στόχο την εκμετάλλευσή τους μέσω μίσθωσης.

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Το ενδιαφέρον εκτείνεται πέρα από την περιοχή του Καστελίου, καλύπτοντας το ευρύτερο Ηράκλειο και περιοχές προς τη Χερσόνησο και τα Μάλια, με τον σχεδιασμό του οδικού δικτύου να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις επενδυτικές επιλογές. Παράλληλα, αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στον νότο του νομού Ηρακλείου, κυρίως για εξοχικές κατοικίες και τουριστικά ακίνητα, όπου οι τιμές εμφανίζονται πιο προσιτές σε σύγκριση με άλλες περιοχές.

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(Ο Αγαπητός Λεγάκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης)

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Λεγάκη, το οδικό δίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί δυσκολία για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Την ίδια ώρα, σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές καταγράφεται για κατοικίες κοντά στη θάλασσα ή σε σημεία με θέα και καλή πρόσβαση, ενώ ζήτηση υπάρχει και για ακίνητα σε παραδοσιακούς οικισμούς της ενδοχώρας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Παρά το ενδιαφέρον, οι τιμές παραμένουν υψηλές.

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Σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση αγοραπωλησιών εξακολουθούν, πάντως, να αποτελούν οι καθυστερήσεις στο Κτηματολόγιο. Όπως επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι αναγκάζονται να περιμένουν ακόμη και έναν έως ενάμιση χρόνο για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή . Η αναμονή αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακύρωση συμφωνιών, με αγοραστές να στρέφονται τελικά σε άλλες περιοχές όπου οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτερα.

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