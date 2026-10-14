Ηράκλειο: Χτύπησε την σύντροφό του και φόρεσε χειροπέδες

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη χθες (Τρίτη 13/10) το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Σταλίδας του Δήμου Χερσονήσου, ένας 50χρονος από την Ιρλανδία.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης Βρετανίδας συντρόφου του, ο 50χρονος, τη χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο και τον λαιμό, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Χερσονήσου και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου.
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