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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Χτύπησε την σύντροφό του και φόρεσε χειροπέδες

ενδοοικογενειακή βία
clock 09:27 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη χθες (Τρίτη 13/10) το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Σταλίδας του Δήμου Χερσονήσου, ένας 50χρονος από την Ιρλανδία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης Βρετανίδας συντρόφου του, ο 50χρονος, τη χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο και τον λαιμό, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Χερσονήσου και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου.

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Ενδοοικογενειακη Βια
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