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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Για κακούργημα απολογείται η 52χρονη με τα ναρκωτικά

σύλληψη γυναίκας
clock 07:33 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στον Ανακριτή παραπέμπεται η 52χρονη που συνελήφθη στη Χερσόνησο για την υπόθεση των μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και του υποξειδίου του αζώτου, γνωστού ως «αέριο γέλιου», που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών ερευνών.

Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ η απολογία της έχει οριστεί για την Πέμπτη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνες σε κατοικία, επιχείρηση και αποθηκευτικούς χώρους που συνδέονται με την 52χρονη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, κατασχέθηκαν συνολικά 1.082 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τέσσερα γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 1.934 τσιγαριλίκια. Από αυτά, τα 1.330 ήταν συσκευασμένα και τα υπόλοιπα 604 αυτοσχέδια. Επιπλέον, βρέθηκαν 14 φιάλες υποξειδίου του αζώτου και 250 μπαλόνια που προορίζονταν για τη χρήση του.

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