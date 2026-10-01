Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»

Η Αγγελική Νικολούλη μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι για την απώλεια της μητέρας της, που παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

Το κόκκινο χρώμα στα ρούχα της δημοσιογράφου έχει συνδεθεί κατά καιρούς με χαρακτηριστικές στιγμές της τηλεοπτικής της διαδρομής. Λέγεται ότι όποτε φοράει κόκκινο, γνωρίζει τη λύση του μυστηρίου

«Η αλήθεια είναι ότι το κόκκινο χρώμα έχει ταυτιστεί με κάποιες στιγμές αποκάλυψης στην εκπομπή. Αρέσει και σε κάποιους φίλους τηλεθεατές και αρέσει και σε μένα. Το πένθος όμως της μητέρας μου είναι ακόμη νωπό και δεν πάει η καρδιά μου να βάλω κόκκινο. Τα τελευταία χρόνια στις πρεμιέρες προτιμώ το λευκό, γιατί συμβολίζει την καθαρότητα, το φως, την ελπίδα για μία νέα αρχή. Στην πρεμιέρα θα βάλω λευκό», είπε η δημοσιογράφος.

«Ακούω πολλούς να αναρωτιούνται πώς παραμένουμε τόσα χρόνια σε αυτήν τη δύσκολη έρευνα μέσα στο “Τούνελ”. Προσωπικά εγώ το νιώθω σαν να είναι ένα ψέμα. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν. Αυτή η αγωνία να πας από τη μία υπόθεση στην άλλη, από τη μία εκπομπή στην άλλη, να συνεχίσεις τη δύσκολη έρευνα, να παραμερίσεις τα εμπόδια μέχρι που να φτάσεις στην άκρη και να δεις το φως, όλα αυτά με είχαν απορροφήσει και δεν κατάλαβα ποτέ πώς πέρασαν τα χρόνια», πρόσθεσε.

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