Ο Μπραντ Πιτ ψάχνει τρόπο να επικοινωνήσει με τα παιδιά του

Νέο χτύπημα για τον Μπραντ Πιτ.Δεν φτάνει που το ένα μετά το άλλο απαρνήθηκαν το επίθετο Πιτ, και κράτησαν μόνο τηςΑντζελίνα Τζολί, τώρα άλλαξαν και αριθμό τηλεφώνου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του, ο ηθοποιός έχει βάλει σκοπό να ενωθεί ξανά μαζί τους και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το καταφέρει.

Ο Μπραντ Πιτ, όπως αναφέρει οικείο πρόσωπο του ηθοποιού στην Daily Mail, είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να αποκαταστήσει την επαφή με τα έξι αποξενωμένα παιδιά του, καθώς η Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να ζήσει στο εξωτερικό.

«Η Άντζι σκοπεύει πλέον να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ και ο Μπραντ έχει ακούσει ότι δεν φαίνεται κανένα από τα παιδιά να σχεδιάζει να φύγει μαζί με τη μητέρα τους. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για να προσπαθήσει να ξαναφέρει τουλάχιστον κάποια από αυτά στη ζωή του. Όσο απίθανο κι αν ακούγεται, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί» δήλωσε πηγή.

Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι ο ηθοποιός σκοπεύει να ζητήσει τη βοήθεια φίλων που στάθηκαν στο πλευρό του μετά το διαζύγιό του, προκειμένου να τον συμβουλεύσουν για το πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει ξανά τα 6 παιδιά του:

«Ο Μπραντ και η Άντζι είχαν αρκετούς κοινούς φίλους όταν ήταν ζευγάρι. Κάποιοι από αυτούς δεν πήραν το μέρος κανενός όταν χώρισαν.

Ο Μπραντ βασίζεται σε δύο από αυτούς για βοήθεια»,είπε η πηγή και πρόσθεσε: «Στο παρελθόν έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα παιδιά, παρότι ήταν σχεδόν βέβαιος ότι η Άντζι θα εμπόδιζε οποιαδήποτε επικοινωνία. Αυτό που διαπίστωσε είναι ότι όλοι έχουν αλλάξει στοιχεία επικοινωνίας. Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να τον σταματήσει».

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