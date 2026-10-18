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Συγκλονίζει ο θρήνος της αδερφής του Γιώργου Μαζωνάκη

μαζωνακης - αδελφες
clock 18:00 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Μαζωνάκη δεν έκρυψε τον προσωπικό της πόνο και τη βαθιά θλίψη για τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου.

Με αφορμή των 40 ημερών μνημόσυνο μίλησεστην κάμερα της εκπομπής “Εξελίξεις τώρα” 

 “είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα”, ήταν τα λόγια της.

Λίγη ώρα αργότερα, έφτασαν στην εκκλησία η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, υποβασταζόμενη από την κόρη της, Μαρία, προκειμένου να τιμήσουν τον δικό τους Γιώργο, τον Γιώργο Μαζωνάκη, πλάι σε πλήθος κόσμου που τον αγάπησε μέσα από τα δεκάδες τραγούδια του.

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