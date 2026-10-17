Στάνκογλου: "Όσο μεγαλώνεις, ερωτεύεσαι με άλλο τρόπο"

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για το πώς η ηλικία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε, εξηγώντας ότι όσο μεγαλώνει κανείς, αποκτά πιο ξεκάθαρη εικόνα για όσα επιθυμεί από τον άνθρωπο που έχει δίπλα του.

«Όσο μεγαλώνεις, μάλλον ερωτεύεσαι με άλλο τρόπο. Δηλαδή θες να δεις τον άλλον αλλιώς γιατί έχεις να κάνεις πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είσαι συγκεκριμένος στο τι θες να κάνεις μ’ αυτόν τον άνθρωπο, ενώ παλιότερα τα ’θελες όλα μ’ αυτόν τον άνθρωπο και ήσουν στο χάος για να τον δεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την απομυθοποίηση. Σίγουρα κάποια πράγματα τα σκέφτεσαι διαφορετικά μεγαλώνοντας, αλλά από τη στιγμή που θα σου συμβεί να είσαι ερωτευμένος, απλά ερωτεύεσαι αλλιώς. Απλά σε απασχολούν άλλα πράγματα, πιο ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου», σημείωσε.

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