Kendall Jenner: Μιλά ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της

Μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε η Kendall Jenner , μιλώντας ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της, τις φήμες που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια, αλλά και τη στενή φιλία της με την Cara Delevigne.

«Είμαστε φίλες εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν 11 ή 12 χρόνια. Με πήρε κατά κάποιον τρόπο υπό την προστασία της και με έκανε να αισθανθώ πραγματικά ασφαλής και ευπρόσδεκτη στον κόσμο του μόντελινγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στενή σχέση των δύο γυναικών, οι οποίες έχουν μοιραστεί πασαρέλες, φωτογραφίσεις και στιγμές από την καθημερινότητά τους, είχε αποτελέσει αρκετές φορές αντικείμενο σχολιασμού, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι ανάμεσά τους υπήρξε κάτι περισσότερο από μια φιλία.

Στη συνέχεια, η Kendall Jenner διευκρίνισε πως οι φήμες που την ήθελαν να έχει υπάρξει ζευγάρι με την Cara Delevingne δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Υπάρχει πράγματι μια φήμη ότι η Κάρα κι εγώ είχαμε σχέση κάποια στιγμή στο παρελθόν, κάτι που δεν ισχύει. Όχι ότι θα είχα κάποιο πρόβλημα να βγω ραντεβού μαζί της, αλλά ήμασταν πάντα κολλητές φίλες. Αγαπώ την Cara. Είναι σαν αδελφή μου και κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ», εξήγησε.

Ωστόσο, η 30χρονη καλλονή δεν δίστασε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, αποκαλύπτοντας πως, παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει αισθανθεί ερωτική έλξη για γυναίκες, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ζήσει μια διαφορετική εμπειρία στο μέλλον.

«Δεν θα ήμουν αντίθετη στο να διασκεδάσω λίγο με μια κοπέλα», παραδέχτηκε, προσθέτοντας με χιούμορ πως θεωρεί ότι το να είναι μια γυναίκα λεσβία θα μπορούσε να είναι «διασκεδαστικό και υπέροχο».

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