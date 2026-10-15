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Ηλιάδη: "Ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα δημιουργούν το παιδί, δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί"

ηλιαδη
clock 21:00 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αγγελική Ηλιάδη ξέσπασε δημόσια, υποστηρίζοντας πως ο Θεός όρισε ότι μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα μπορούν να κάνουν παιδιά, ενώ δύο άντρες και δύο γυναίκες αντίστοιχα, δεν μπορούν να θεωρηθούν γονείς.

«Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει "δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;". Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».

«Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος».


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ToPrwino (@toprwino_ant1)

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