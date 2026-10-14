Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

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Η Δανάη Μπάρκα σε λίγο καιρό θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Αυτή τη φορά, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από νέες φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλιά της.

«Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα, λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές, και πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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