Τερλέγκας για Μαζωνάκη: «Κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να τον χάσουμε»

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Ο Βασιλής Τερλέγκας μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το σκοτώσανε το παιδί. Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις, λειτούργησαν έτσι ώστε να χάσουμε το παιδί. Τον λέω παιδί γιατί τον αγαπούσα.Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν. Αυτό με πονάει. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της πιστεύω», συμπλήρωσε.

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