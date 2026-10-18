Αργυρός: Το Παρίσι φλέγεται κι εκείνος τραγουδά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Ενώ το κέντρο του Παρισιού φλέγεται σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές των τελευταίων ετών, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πόσταρε ένα βίντεο στην πόλη του φωτός για να διαφημίσει τις συναυλίες του εκεί.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποιεί για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι, κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος μέσα από τα social media.

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